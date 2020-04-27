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ФІФА запропонувала революційне нововведення через коронавірус

27 квітня 16:55 6722 Читать на русском
ФІФА запропонувала революційне нововведення через коронавірус
ФІФА запропонувала революційне нововведення через коронавірус / Reuters

Міжнародна федерація готується тимчасово дозволити проведення до 5-ти замін в офіційних поєдинках. Нововведення пов'язане з напруженим графіком змагань на фоні пандемії коронавірусу.

ФІФА вивчає варіант запровадження тимчасового права на п'ять замін, повідомляє BBC Sport.

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Подібна зміна може бути запроваджена до кінця 2021 року. Більша кількість замін покликана убезпечити гравців від додаткових навантажень і травм в умовах щільного графіку змагань. Зокрема, очікується, що перерваний пандемією коронавірусу сезон 2019/20 у Європі дограють у режимі 2-3 матчів на тиждень.

До слова, правило трьох замін у ході одного матчу було запроваджено ФІФА в 1995 році.

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коронавірус Головне Світ Футбольні правила ФІФА
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