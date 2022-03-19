"Перед лицом этого конфликта мы хотим внести свой вклад и поддержать людей в Украине и тех, кто сбежал от войны. Фонд ФИФА готов предоставить некоторую необходимую помощь, работая в координации с футбольным сообществом в Украине и регионе.

ФИФА разрешила украинским игрокам покинуть УПЛ – есть нюансы

По запросу ВСУ первая партия аптечек первой помощи уже доставлена ​​автомобильным транспортом в Украину для удовлетворения первостепенных нужд. Всего Фондом ФИФА было выделено 1 миллион долларов США, чтобы реагировать на растущую гуманитарную ситуацию в Украине и регионе. Эта работа проводится в сотрудничестве с футбольным сообществом Украины, чтобы оказывать помощь там, где она больше всего нужна", – официальный сайт ФИФА цитирует заявление президента Джанни Инфантино.

Напомним, ранее Международная федерация футбола отстранила Россию от соревнований под своей эгидой.

Россия напала на Украину: экс-кипер Динамо показал параллели между российскими и немецкими нацистами, боль звезд (LIVE)