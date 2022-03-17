Теперь покинуть чемпионат Украины могут не только легионеры, но и украинские футболисты

ФИФА ввела новые временные правила на трансферы для игроков чемпионата Украины – теперь и украинцы могут временно расторгнуть соглашения с клубами и зарегистрироваться в новой команде, сообщает официальный сайт федерации.

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Впрочем, для этого нужно, чтобы футболист имел право уехать из страны в соответствии с действующими правилами пограничного перемещения граждан Украины. Клубы же имеют право зарегистрировать не более двух игроков, воспользующихся этими поправками. Зарегистрироваться в новом клубе можно, даже если период регистрации новичков уже завершился.

Добавим, что ранее ФИФА приняла подобное решение для легионеров УПЛ – они вправе расторгнуть контракт до конца сезона, после чего обязаны вернуться.

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