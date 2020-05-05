ФИФА отказалась от идеи сократить продолжительность матчей – в футболе введут другое революционное изменение

Руководящий орган мирового футбола готовится к частичному изменению в правилах игры №1 из-за пандемии COVID-19.

ФИФА завершает работу над новыми медицинскими рекомендациями, которые будут официально обнародованы на следующей неделе. Футбол, который потерпел серьезный удар из-за вспышки коронавируса, будет несколько иным от привычных для всех реалий.

ФИФА предложила революционное нововведение из-за коронавируса

В частности, ФИФА позволит каждой команде проводить 5 замен, но теперь их проведение будет четко регламентировано. Тренеры будут располагать 3 обозначенными временными промежутками, в течение которых и получат возможность внести кадровые коррективы, информирует Marca со ссылкой на собственные источники в Цюрихе, где находится штаб-квартира ФИФА.

В то же время, Организация отказалась от идеи сократить продолжительность матчей. По мнению ФИФА, такое решение исказит дух игры.

Сколько времени будет действовать такое нововведение – пока неизвестно. Ранее сообщалось, что право на 5 замен планируют ввести до конца 2021 года.

Фінал без... арбітра: як війни, революції і заколоти призводили до колапсу європейських чемпіонатів