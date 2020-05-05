ФІФА відмовилася від ідеї скоротити тривалість матчів – у футболі введуть іншу революційну зміну

Керівний орган світового футболу готується до часткової зміни у правилах гри №1 через пандемію COVID-19.

ФІФА завершує роботу над новими медичними рекомендаціями, які будуть офіційно оприлюднені наступного тижня. Футбол, який зазнав серйозного удару внаслідок спалаху коронавірусу, буде дещо іншим від звичних для усіх реалій.

ФІФА запропонувала революційне нововведення через коронавірус

Зокрема, ФІФА дозволить кожній команді проводити 5 замін, але тепер їхнє проведення буде чітко регламентованим. Тренери матимуть у своєму розпорядженні 3 визначені часові проміжки, протягом яких і отримають змогу внести кадрові корективи, інформує Marca з посиланням на власні джерела в Цюриху, де розміщена штаб-квартира ФІФА.

Водночас, Організація відмовилася від ідеї скоротити тривалість матчів. На думку ФІФА, таке рішення спотворить дух гри.

Скільки часу діятиме таке нововведення – наразі невідомо. Раніше повідомлялося, що право на 5 замін планують запровадити до кінця 2021 року.

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