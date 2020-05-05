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ФІФА відмовилася від ідеї скоротити тривалість матчів – у футболі введуть іншу революційну зміну

5 травня 20:39 7207 Читать на русском
ФІФА відмовилася від ідеї скоротити тривалість матчів – у футболі введуть іншу революційну зміну
ФІФА змінить футбольні правила / Getty Images

Керівний орган світового футболу готується до часткової зміни у правилах гри №1 через пандемію COVID-19.

ФІФА завершує роботу над новими медичними рекомендаціями, які будуть офіційно оприлюднені наступного тижня. Футбол, який зазнав серйозного удару внаслідок спалаху коронавірусу, буде дещо іншим від звичних для усіх реалій.

ФІФА запропонувала революційне нововведення через коронавірус

Зокрема, ФІФА дозволить кожній команді проводити 5 замін, але тепер їхнє проведення буде чітко регламентованим. Тренери матимуть у своєму розпорядженні 3 визначені часові проміжки, протягом яких і отримають змогу внести кадрові корективи, інформує Marca з посиланням на власні джерела в Цюриху, де розміщена штаб-квартира ФІФА.

Водночас, Організація відмовилася від ідеї скоротити тривалість матчів. На думку ФІФА, таке рішення спотворить дух гри.

Скільки часу діятиме таке нововведення – наразі невідомо. Раніше повідомлялося, що право на 5 замін планують запровадити до кінця 2021 року.

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Теги
коронавірус Головне Світ Футбольні правила ФІФА
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