Недавно ФИФА и УЕФА дисквалифицировали все российские команды от участия в соревнованиях. Московский Спартак не сыграет с РБ Лейпциг в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России не сможет противостоять Польше в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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Правда, не исключено, что национальные команды все-таки сыграют. Россияне подали жалобу в CAS, а ФИФА воспользовалась возможностью затянуть время, до сих пор не объявив финальное решение по матчу Россия – Польша. Возможно, эта игра состоится в июне. Об этом сообщил журналист Себастьян Сташевски в Twitter.

На официальном сайте УЕФА напротив поединка РБ Лейпциг – Спартак стоит примечание "отменен". В то же время на странице ФИФА матч Россия – Польша, который должен был состояться 24 марта, указан как "перенесен".

Ранее сборные Польши, Швеции, Чехии, а также ряд других европейских национальных команд отказались играть с Россией после начала войны в Украине.

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