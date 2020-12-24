Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в футбольный календарь. Международная федерация футбола вынуждена была перенести планетарные форумы сборных U-17 и U-20.

Чемпионат мира среди сборных до 20 лет перенесен на 2023-й, сообщает официальный сайт ФИФА.

ФИФА объявила календарь и место проведения матчей Клубного чемпионата мира

Турнир предварительно должен был состояться в мае-июне 2021 года в Индонезии. Такая же участь постигла и юношеский Кубок мира U-17. Этот форум должно принять Перу. ФИФА выразила благодарность властям и ассоциациям стран-хозяев за их приверженность и готовность принять турниры в новые сроки.

Напомним, что сборная Украины является действующим победителем чемпионата мира U-20. "Сине-желтые" триумфовали на турнире в Польше в прошлом году.

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