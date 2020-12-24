Пандемія коронавірусу продовжує вносити корективи до футбольного календаря. Міжнародна федерація футболу змушена була перенести планетарні форуми серед збірних U-17 та U-20.

Чемпіонат світу серед збірних до 20 років перенесений на 2023-й, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

ФІФА оголосила календар і місце проведення матчів Клубного чемпіонату світу

Турнір попередньо повинен був відбутися у травні-червні 2021 року в Індонезії. Така ж доля спіткала й юнацький Кубок світу U-17. Цей форум має прийняти Перу. ФІФА висловила подяку владі та асоціаціям країн-господарів за їхню прихильність і готовність прийняти турніри в нові терміни.

Нагадаємо, що збірна України є чинним переможцем чемпіонату світу U-20. "Синьо-жовті" тріумфували на турнірі в Польщі торік.

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