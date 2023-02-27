Лионель Месси стал лучшим футболистом в 2022 году. Аргентинец опередил в голосовании Киллиана Мбаппе и Карима Бензема.

ФИФА назвала лучшего тренера 2022 года

Месси привел Аргентину к победе на ЧМ-2022, став лучшим игроком катарского Мундиаля. Лионель также выиграл Лигу 1 с ПСЖ. За прошлый год форвард забил в официальных матчах 25 голов и отдал 29 ассистов.

"Золотой мяч"-2022 выиграл Бензема, а Месси даже не был номинирован на престижную награду. Напомним, что награда FIFA The Best-2021 досталась Левандовски – год назад Месси проиграл поляку 4 балла.