Месси – лучший игрок 2022 года по версии ФИФА
27 февраля 23:41 - Читати українською
ФИФА объявила обладателя главной награды The Best по итогам прошлого года.
Лионель Месси стал лучшим футболистом в 2022 году. Аргентинец опередил в голосовании Киллиана Мбаппе и Карима Бензема.
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Месси привел Аргентину к победе на ЧМ-2022, став лучшим игроком катарского Мундиаля. Лионель также выиграл Лигу 1 с ПСЖ. За прошлый год форвард забил в официальных матчах 25 голов и отдал 29 ассистов.
"Золотой мяч"-2022 выиграл Бензема, а Месси даже не был номинирован на престижную награду. Напомним, что награда FIFA The Best-2021 досталась Левандовски – год назад Месси проиграл поляку 4 балла.
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