ФИФА может перенести клубный чемпионат мира
Клубный чемпионат мира, который был запланирован на декабрь этого года, рискует не состояться в запланированное время.
ФИФА планирует отложить турнир до начала следующего года. Все из-за пандемии коронавируса, утверждает The Associated Press.
Япония отказалась принимать клубный чемпионат мира – новый претендент нашелся очень быстро
Сейчас в организации изучают возможность проведения клубного чемпионата мира в январе-феврале. Вариантами, где могут состояться соревнования, являются Катар или Саудовская Аравия. Последняя согласилась "приютить" команды после того, как отказалась Япония.
Напомним, в финале клубного чемпионата мира прошлого сезона немецкая Бавария минимально одолела мексиканский Тигрес.
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