ФІФА може перенести клубний чемпіонат світу
Клубний чемпіонат світу, який був запланований на грудень цього року, ризикує не відбутись у запланований час.
ФІФА планує відкласти турнір до початку наступного року. Все через пандемію коронавірусу, стверджує The Associated Press.
Японія відмовилась приймати клубний чемпіонат світу – новий претендент знайшовся дуже швидко
Зараз в організації вивчають можливість проведення клубного чемпіонату світу у січні-лютому. Варіантами, де можуть відбутись змагання, є Катар чи Саудівська Аравія. Остання зголосилась "прихистити" команди після того, як відмовилась Японія.
Нагадаємо, у фіналі клубного чемпіонату світу минулого сезону німецька Баварія мінімально здолала мексиканський Тігрес.
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