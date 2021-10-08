Клубний чемпіонат світу, який був запланований на грудень цього року, ризикує не відбутись у запланований час.

ФІФА планує відкласти турнір до початку наступного року. Все через пандемію коронавірусу, стверджує The Associated Press.

Японія відмовилась приймати клубний чемпіонат світу – новий претендент знайшовся дуже швидко

Зараз в організації вивчають можливість проведення клубного чемпіонату світу у січні-лютому. Варіантами, де можуть відбутись змагання, є Катар чи Саудівська Аравія. Остання зголосилась "прихистити" команди після того, як відмовилась Японія.

Нагадаємо, у фіналі клубного чемпіонату світу минулого сезону німецька Баварія мінімально здолала мексиканський Тігрес.

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