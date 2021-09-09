ФИФА получила неожиданные проблемы по организации клубного чемпионата мира 2021 года.

Япония отказалась от проведения клубного ЧМ, который был запланирован на декабрь 2021-го. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Причина довольно проста – коронавирус.

Федерация футбола Японии заявила, что не может провести турнир в стране из-за стремительного ухудшения ситуации с COVID-19. Впрочем, как сообщает газета Al-Watan, Саудовская Аравия уже отправила запрос, в котором заявила о готовности принять турнир.

Напомним, в финале клубного чемпионата мира прошлого сезона немецкая Бавария минимально одолела мексиканский Тигрес.

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