ФИФА изучает второе видео Виды со "Слава Украине!"

Международная федерация футбола приняла во внимание второе видео Домагоя Виды с возгласом "Слава Украине!".

Как известно, Домагой Вида опубликовал второе видео с лозунгом "Слава Украине!". ФИФА уже изучает это видео, сообщает ВВС.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

Также стало извесно, что президент ФФУ Андрей Павелко обсудит с ФИФА использование лозунга "Слава Украине!" в дальнейшем.