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ФИФА изучает второе видео Виды со "Слава Украине!"

19:19 62 Читати українською
ФИФА изучает второе видео Виды со "Слава Украине!"
Домагой Вида / Фото: ФИФА

Международная федерация футбола приняла во внимание второе видео Домагоя Виды с возгласом "Слава Украине!".

Как известно, Домагой Вида опубликовал второе видео с лозунгом "Слава Украине!". ФИФА уже изучает это видео, сообщает ВВС.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

Также стало извесно, что президент ФФУ Андрей Павелко обсудит с ФИФА использование лозунга "Слава Украине!" в дальнейшем.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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