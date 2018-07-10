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Павелко обсудит с ФИФА использования лозунга "Слава Украине"

13:37 98 Читати українською
Павелко обсудит с ФИФА использования лозунга "Слава Украине"
Андрей Павелко / Фото из соцсетей

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию вокруг видео-обращение Домагоя Виды и Огнена Вукоевича после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия, в котором защитник сказал "Слава Украине".

"В лозунге "Слава Украине" нет политики. Он очень патриотичный, который есть и у Франции (Слава Франции) и в Хорватии (Хвала Хорватии). Это просто благодарность за годы, проведенные в Украине, и никакой политики в этом лозунге я не вижу.

Павелко поддержал Виду и Вукоевича – президент ФФУ пришел на заседание Верховной Рады в футболке сборной Хорватии

На ближайшем заседании Дисциплинарного комитета ФИФА, который будет проходить уже не в России, а в Цюрихе, буду поднимать этот вопрос", – сообщил Павелко в эфире канала 112.

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а в понедельник Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

Теги
ФИФА ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Домагой Вида Домагой Вида Андрей Павелко
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