ПСЖ сенсационно потерял очки в матче 28-го тура Лиги 1 против Клермона. Смотрите видео голов и обзор игры.

ПСЖ планировал полурезервом легко одолеть худшую команду Лиги 1 и готовиться к четвертьфиналу ЛЧ против Барселоны. Впрочем, Клермон ошарашил столичный гранд голом на 32-й минуте.

Луис Энрике продолжил воспитание Мбаппе – Килиану пришлось спасать ПСЖ от позора в матче с аутсайдером

После перерыва Луис Энрике выпустил Мбаппе и других звезд, но удалось вырвать лишь ничью. Килиан устроил размашистую стенку с Рамушем, который спас ПСЖ от тотального позора. Клермону же будет что вспомнить даже в случае вылета.