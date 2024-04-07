Фіаско Мбаппе і компанії у відеоогляді матчу ПСЖ – Клермон – 1:1
ПСЖ планував напіврезервом легко здолати найгіршу команду Ліги 1 і готуватися до чвертьфіналу ЛЧ проти Барселони. Втім, Клермон ошелешив столичний гранд голом на 32-й хвилині.
Луїс Енріке продовжив виховання Мбаппе – Кіліану довелося рятувати ПСЖ від ганьби у матчі з аутсайдером
По перерві Луїс Енріке випустив Мбаппе та інших зірок, але вдалося вирвати лише нічию. Кіліан влаштував розмашисту стінку з Рамушем, який врятував ПСЖ від тотальної ганьби. Клермону ж буде що згадати навіть у разі вильоту.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter