ПСЖ сенсаційно втратив очки у матчі 28-го туру Ліги 1 проти Клермона. Дивіться відео голів та огляд гри.

ПСЖ планував напіврезервом легко здолати найгіршу команду Ліги 1 і готуватися до чвертьфіналу ЛЧ проти Барселони. Втім, Клермон ошелешив столичний гранд голом на 32-й хвилині.

Луїс Енріке продовжив виховання Мбаппе – Кіліану довелося рятувати ПСЖ від ганьби у матчі з аутсайдером

По перерві Луїс Енріке випустив Мбаппе та інших зірок, але вдалося вирвати лише нічию. Кіліан влаштував розмашисту стінку з Рамушем, який врятував ПСЖ від тотальної ганьби. Клермону ж буде що згадати навіть у разі вильоту.