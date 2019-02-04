ФФУ убрала Ракицкого из списка игроков национальной сборной

Новоиспеченный защитник Зенита Ярослав Ракицкий исчез из перечня футболистов сборной Украины.

Профиль Ярослав Ракицкий исчез из состава сборной Украины на официальном сайте Федерации футбола Украины. Среди защитников "сине-желтых" игрок Зенита отсутствует. А в профиле Ракицкого на сайте он указан футболистом Шахтера.

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К слову, в информационно-статистической базе ФФУ Ярослав присутствует.

Напомним, Ярослав Ракицкий стал игроком Зенита и подписал контракт на 3,5 года. По неофициальной информации, трансфер центрбэка обошелся Зенита в 15 млн евро – 10 получил Шахтер, а также 5 сам Ярослав. Кроме того, зарплата украинца в питерском клубе составляет 2,5 миллиона евро в год.

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