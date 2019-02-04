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ФФУ убрала Ракицкого из списка игроков национальной сборной

14:35 140 Читати українською
ФФУ убрала Ракицкого из списка игроков национальной сборной
Ярослав Ракицкий / А. Осипов

Новоиспеченный защитник Зенита Ярослав Ракицкий исчез из перечня футболистов сборной Украины.

Профиль Ярослав Ракицкий исчез из состава сборной Украины на официальном сайте Федерации футбола Украины. Среди защитников "сине-желтых" игрок Зенита отсутствует. А в профиле Ракицкого на сайте он указан футболистом Шахтера.

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К слову, в информационно-статистической базе ФФУ Ярослав присутствует.

Напомним, Ярослав Ракицкий стал игроком Зенита и подписал контракт на 3,5 года. По неофициальной информации, трансфер центрбэка обошелся Зенита в 15 млн евро – 10 получил Шахтер, а также 5 сам Ярослав. Кроме того, зарплата украинца в питерском клубе составляет 2,5 миллиона евро в год.

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Теги
Шахтер Шахтер Украинцы за рубежом Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит ФФУ Сборная Украины Трансферы Зенита
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