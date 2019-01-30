Уткин: Ракицкий приоткрыл "ящик Бандеры", это игрок широких взглядов – я видел у него дома золотой унитаз

Российский комментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от перехода Ярослава Ракицкого в российских Зенит.

"Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на сколько там лет контракт?

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Лично меня очень радует тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в Зенит, а ушел из Шахтера, ну, и еще из сборной. Меня абсолютно не интересует вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Открыл, так сказать, "ящик Бандеры".

Но Ярослав человек широких взглядов, когда я работал в Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома – там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет. Барокко; ему понравится в Петербурге.

А вообще игрок прикольный. С очень сильными и с очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в Зените продолжает оставаться мозаичной задачей. Ну и хорошо", – написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ракицкий перешел в Зенит – стоит ли вызывать его в сборную Украины? Опрос