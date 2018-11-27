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ФФУ перенесла церемонию награждения "Футбольные звезды Украины" из-за введения военного положения

19:48 59 Читати українською
ФФУ перенесла церемонию награждения "Футбольные звезды Украины" из-за введения военного положения
Марлос / фото из соцсетей

Церемония награждения "Футбольные звезды Украины" не состоится в текущем году.

"Из-за введения военного положения в 10 областях Украины руководство ФФУ и Ассоциация футболистов-профессионалов Украины решили отменить проведение торжеств в рамках ежегодной церемонии награждения" Футбольные звезды Украины-2018 ", –сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что вместо 4 декабря, как было запланировано, вручение футбольных наград лучшим футболистам и функционерам по итогам 2018 года состоится в начале весенней части сезона.

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