ФФУ перенесла церемонію нагородження "Футбольні зірки України" через введення воєнного стану

Церемонія нагородження "Футбольні зірки України" не відбудеться у поточному році.

"Через введення воєнного стану в 10 областях України керівництво ФФУ та Асоціація футболістів-професіоналів України вирішили скасувати проведення урочистостей в рамках щорічної церемонії нагородження "Футбольні зірки України-2018", – повідомляє прес-служба організації.

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Зазначається, що замість 4 грудня, як було заплановано, вручення футбольних нагород найкращим футболістам та функціонерам за підсумками 2018 року відбудеться на початку весняної частини сезону.

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