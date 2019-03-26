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ФФУ отказалась комментировать ситуацию с возможным нарушением правил натурализации Мораеса

11:10 224 Читати українською
ФФУ отказалась комментировать ситуацию с возможным нарушением правил натурализации Мораеса
Жуниор Мораес / фото: А. Попов

Федерация футбола Португалии считает, что Жуниор Мораес натурализован с нарушением – Украине может грозить наказание.

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий отказался комментировать ситуацию вокруг натурализации Жуниора Мораеса, сообщает Sport Arena.

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Напомним, несколько часов назад появилась информация о том, что "сине-желтые" могут получить техническое поражение в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга из-за нарушения правил натурализации Мораеса.

Отметим, что в уставе ФИФА в разделе "Правила касающиеся применения устава" в статье 7 указано, что натурализованный футболист должен выполнить хотя бы одно из требований перед дебютом за новую национальную сборную:

1) Если игрок родился на территории этой страны;

2) Если его биологический отец или мать родились на территории этой страны;

3) Если его бабушка или дедушка родились на территории этой страны;

4) Если он жил непрерывно не менее 5 лет по достижении 18-летия на территории этой страны.

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Украина Украина Евро-2020 Жуниор Мораес Жуниор Мораес Натурализация легионеров для сборной Украины
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