ФФУ відмовилась коментувати ситуацію з можливим порушенням правил натуралізації Мораєса

Федерація футболу Португалії вважає, що Жуніор Мораєс натуралізований з порушенням – Україні може загрожувати покарання.

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький відмовився коментувати ситуацію довкола натуралізації Жуніора Мораєса, повідомляє Sport Arena.

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Нагадаємо, декілька годин тому з'явилася інформація про те, що "синьо-жовті" можуть отримати технічну поразку в матчах відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу через порушення правил натуралізації Мораєса.

Зазначимо, що у статуті ФІФА в розділі "Правила стосуються застосування статуту" в статті 7 зазначено, що натуралізований футболіст повинен виконати хоча б одна з вимог перед дебютом за нову національну збірну:

1) Якщо гравець народився на території цієї країни;

2) Якщо його біологічний батько або мати народилися на території цієї країни;

3) Якщо його бабуся чи дідусь народилися на території цієї країни;

4) Якщо він жив безперервно принаймні 5 років після досягнення 18-річчя на території цієї країни.

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