toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЖУНІОР МОРАЄС ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

ФФУ відмовилась коментувати ситуацію з можливим порушенням правил натуралізації Мораєса

11:08 2567 Читать на русском
ФФУ відмовилась коментувати ситуацію з можливим порушенням правил натуралізації Мораєса
Жуніор Мораєс / фото: О. Попов

Федерація футболу Португалії вважає, що Жуніор Мораєс натуралізований з порушенням – Україні може загрожувати покарання.

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький відмовився коментувати ситуацію довкола натуралізації Жуніора Мораєса, повідомляє Sport Arena.

"Давайте натуралізуємо Родрігеса", або "Відскакувати теж треба вміти": реакція соцмереж на матч Люксембург – Україна

Нагадаємо, декілька годин тому з'явилася інформація про те, що "синьо-жовті" можуть отримати технічну поразку в матчах відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу через порушення правил натуралізації Мораєса.

Зазначимо, що у статуті ФІФА в розділі "Правила стосуються застосування статуту" в статті 7 зазначено, що натуралізований футболіст повинен виконати хоча б одна з вимог перед дебютом за нову національну збірну:

1) Якщо гравець народився на території цієї країни;

2) Якщо його біологічний батько або мати народилися на території цієї країни;

3) Якщо його бабуся чи дідусь народилися на території цієї країни;

4) Якщо він жив безперервно принаймні 5 років після досягнення 18-річчя на території цієї країни.

Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020

Теги
Україна Україна Євро-2020 Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Натуралізація легіонерів для збірної України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
19
хв
Боснія і Герцеговина
21:45
Греція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук