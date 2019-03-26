Федерация футбола Португалии считает, что Мораес натурализованный с нарушением – Украине может грозить наказание

"Сине-желтые" могут получить техническое поражение в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга за нарушения правил натурализации футболистов.

Федерация футбола Португалии считает, что натурализация форварда Жуниора Мораеса в сборную Украины состоялась с нарушением и несоответствием критериям, ведь игрок не проживал постоянно на территории Украины в течение пяти лет, сообщает Mais Futebol.

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Сообщается, что представители португальцев вскоре обратятся в ФИФА, чтобы организация проанализировала соблюдение всех правил при натурализации бразильца. Если организация найдет нарушения, то "сине-желтым" будет угрожать техническое поражение в матчах, где принимал участие Жуниор.

Отметим, что Мораес выступает в Украине с 2012 года, однако зимой 2017 он покинул страну и перешел на правах аренды в китайский Тяньцзинь Теда. Таким образом, Жуниор прожил в Украине непрерывно всего 4 года и 8 месяцев.

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