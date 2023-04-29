Встреча между двумя лондонскими клубами подарила множество эмоций и кучу забитых голов. Обе команды активно начали матч и уже к концу первого тайма счет на табло был в пользу Кристал Пэлас. Хозяева нанесли по воротам гостей 16 ударов. В итоге Селхерст Парк увидел семь голов.

Кристал Пэлас перестрелял Вест Хэм в сумасшедшем дерби с 7 голами – дедушка Ходжсон уже выше Мудрика

После победы подопечные Роя Ходжсона обошли в турнирной таблице "Челси". Кристал Пэлас занимает 11 строчку с 40 баллами. Вест Хэм находится на 15 месте, опережая зону вылета на пять очков.