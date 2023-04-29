Фестиваль голов в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Вест Хэм – 4:3
17:53 - Читати українською
Кристал Пэлас принимал Вест Хэм в 34 туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
15’ Джордан Айю
20’ Уилфрид Заха
30’ Джеффри Шлупп
44’ Эберечи Эзе
Томаш Соучек 9’
Майкл Антонио 36’
Наиф Агерд 73’
9’ Томаш Соучек
15’ Джордан Айю
20’ Уилфрид Заха
30’ Джеффри Шлупп
36’ Майкл Антонио
44’ Эберечи Эзе
73’ Наиф Агерд
Встреча между двумя лондонскими клубами подарила множество эмоций и кучу забитых голов. Обе команды активно начали матч и уже к концу первого тайма счет на табло был в пользу Кристал Пэлас. Хозяева нанесли по воротам гостей 16 ударов. В итоге Селхерст Парк увидел семь голов.
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После победы подопечные Роя Ходжсона обошли в турнирной таблице "Челси". Кристал Пэлас занимает 11 строчку с 40 баллами. Вест Хэм находится на 15 месте, опережая зону вылета на пять очков.
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