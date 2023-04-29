Кристал Пэлас и Вест Хэм открывали программу 34 тура одной из многих разновидностей лондонских дерби.

Поединок задержали на 15 минут из-за неисправных турникетов, вызвавших огромные очереди на подходах к Селхерст Парк. Если кто-то не успел прийти на свое место вовремя, то очень пожалел, ведь старт встречи получился ураганным.

"Спонсором" праздника выступил Майкл Олисе. Вингер Пэлас сначала "наварил" у своих ворот, сбросив мяч точно под удар Соучеку. Впрочем, Майкл быстро реабилитировался, организовав 2 гола. Олисе разрезной передачей нашел Айю, а затем силовым прострелом Заха.

Соучек решил двигаться в направлении от героя к антигерою и обратно. Хавбек Вест Хэма неуклюже принял мяч у собственной штрафной и проиграл борьбу Шлуппу, сделавшему счет 3:1. Безумие первого тайма подытожил Антонио, замкнув скидку того же Соучека.

Вторая половина оказалась гораздо спокойнее, пока команды не обменялись голами в течение 6 минут. Агерд последовал примеру Олисе и Соучека. Центрбек Вест Хэма сначала "привез" глупый пенальти, а затем затолкал мяч в чужие ворота. Вездесущий Соучек к голу добавил уже второй ассист.

На этом перестрелка остановилась, что позволило Кристал Пэлас набрать 40 очков, неформально считающихся гарантией сохранения прописки в АПЛ. Мегаопытный Рой Ходжсон месяц назад принял "орлов" над зоной вылета, а теперь обошел Челси и спокойно идет в середине таблицы.

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