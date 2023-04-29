Зустріч між двома лондонськими клубами подарувала безліч емоцій та забитих голів. Обидві команди активно розпочали і вже до кінця першого тайму рахунок на табло був на користь Крістал Пелас. Господарі завдали по воротах гостей 16 ударів. У підсумку Селхерст Парк побачив сім голів.

Крістал Пелас перестріляв Вест Хем у божевільному дербі зі 7 голами – дідусь Ходжсон вже вище за Мудрика

Після перемоги підопічні Роя Ходжсона обійшли в турнірній таблиці Челсі. Крістал Пелас наразі посідає 11 сходинку з 40 балами. Вест Хем перебуває на 15 місці, випереджаючи зону вильоту на п'ять очок.