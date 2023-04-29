Фестиваль голів у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Вест Хем – 4:3
17:53 - Читать на русском
Крістал Пелас приймав Вест Хем у 34 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
15’ Джордан Айю
20’ Вілфрід Заха
30’ Джефрі Шлупп
44’ Еберечі Езе
Томаш Соучек 9’
Майкл Антоніо 36’
Наіф Агерд 73’
9’ Томаш Соучек
15’ Джордан Айю
20’ Вілфрід Заха
30’ Джефрі Шлупп
36’ Майкл Антоніо
44’ Еберечі Езе
73’ Наіф Агерд
Зустріч між двома лондонськими клубами подарувала безліч емоцій та забитих голів. Обидві команди активно розпочали і вже до кінця першого тайму рахунок на табло був на користь Крістал Пелас. Господарі завдали по воротах гостей 16 ударів. У підсумку Селхерст Парк побачив сім голів.
Крістал Пелас перестріляв Вест Хем у божевільному дербі зі 7 голами – дідусь Ходжсон вже вище за Мудрика
Після перемоги підопічні Роя Ходжсона обійшли в турнірній таблиці Челсі. Крістал Пелас наразі посідає 11 сходинку з 40 балами. Вест Хем перебуває на 15 місці, випереджаючи зону вильоту на п'ять очок.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter