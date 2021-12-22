Хавбек збірної Іспанії незабаром повинен приєднатися до каталонського клубу, повідомив журналіст Тоні Хуанмарті.

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Сума трансферу складе 55 млн євро, але в угоді будуть передбачені різні бонуси. Загалом Манчестер Сіті може отримати до 70 млн євро за 21-річного півзахисника. Клуби узгоджують останні деталі, тому скоро очікується офіційне підтвердження переходу.

Зауважимо, Ферран виступає за Сіті з серпня 2020-го. В поточному сезоні Торрес провів 7 поєдинків, в яких оформив 3 голи та 1 результативну передачу.

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