Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес уже знает, кем можно пожертвовать в зимнее трансферное окно.

Наставник "блаугранас" разрешил руководству искать варианты для ухода 5 игроков, утверждает AS.

Барселона и Манчестер Сити торгуются за Феррана Торреса – десять миллионов до консенсуса, альтернатива из Челси

В "черный список" попали Дест, Умтити, Демир, Люк де Йонг и Коутиньо. Продажа последнего могла бы освободить кучу места в зарплатной ведомости Барселоны. Бразилец получает самую большую зарплату в клубе (22 млн в год), но совсем не оправдывает ее на поле.

Напомним, что сейчас Барселона идет восьмой в таблице Примеры, а весной будет выступать только в Лиге Европы.

Зінченко веде Ман Сіті до золота, сумний тур українців у Серії А, тріумфи дітей Арсенала і Барселони – огляд євровікенду