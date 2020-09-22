Бывший форвард сборной Испании Фернандо Торрес не замедлил с поиском новой работы.

Эль-Ниньо в течение ближайшего сезона будет проходить тренерскую практику в структуре Атлетико, информирует AS.

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Торрес станет помощником Рики Алонсо, который руководит одной из молодежных команд "матрасников". Параллельно легендарный форвард будет получать лицензию на тренерских курсах. Стажировка в мадридском гранде позволит 36-летнему испанцу перейти на новый этап обучения.

Напомним, Торрес во времена карьеры игрока провел за Атлетико 351 матч, в которых отметился 121 голом. Бутсы на гвоздь он повесил прошлым летом после двух сезонов в японском Саган Тосу.

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