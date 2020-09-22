Ель Ніньйо упродовж найближчого сезону проходитиме тренерську практику в структурі Атлетіко, інформує AS.

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Торрес стане помічником Рікі Алонсо, який керує однією з молодіжних команд "матрацників". Паралельно легендарний форвард буде отримувати ліцензію на тренерських курсах. Стажування у мадридському гранді дозволить 36-річному іспанцю перейти на новий етап навчання.

Нагадаємо, Торрес в часи кар'єри гравця провів за Атлетіко 351 матч, в яких відзначився 121 голом. Бутси на цвях він повісив минулого літа після двох сезонів у японському Саган Тосу.

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