Фернандо Торрес повернувся в Атлетіко – легенда готується до тренерської кар'єри
Колишній форвард збірної Іспанії Фернандо Торрес не забарився з пошуком нової роботи.
Ель Ніньйо упродовж найближчого сезону проходитиме тренерську практику в структурі Атлетіко, інформує AS.
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Торрес стане помічником Рікі Алонсо, який керує однією з молодіжних команд "матрацників". Паралельно легендарний форвард буде отримувати ліцензію на тренерських курсах. Стажування у мадридському гранді дозволить 36-річному іспанцю перейти на новий етап навчання.
Нагадаємо, Торрес в часи кар'єри гравця провів за Атлетіко 351 матч, в яких відзначився 121 голом. Бутси на цвях він повісив минулого літа після двох сезонів у японському Саган Тосу.
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