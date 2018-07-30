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Фернандо: Мне важно чувствовать доверие других игроков и тренера

31 июля 06:30 4 Читати українською
Фернандо: Мне важно чувствовать доверие других игроков и тренера
ФК Шахтер / Фото с сайта клуба

Нападающий донецкого Шахтера Фернандо Педро поделился впечатлениями после матча с Арсенал-Киев (3:0), и рассказал об адаптации в клубе.

"Счастлив, что могу помочь моей команде. Получили победу, что для нас важно. Мы сделали так, что игра вышла простой для Шахтера, и это заслуга коллектива: все хорошо работали, правильно занимали позиции, прекрасно изучив соперника.

Шахтер – Арсенал – 3:0 – видео голов и обзор матча

Что касается моего гола, то я такие ситуации оттачиваю на тренировках и очень радуюсь, когда удается реализовать это на поле. Слава Богу, сумел забить именно тем способом, который я так долго совершенствовал. Хочу посвятить этот гол моей маме – она ​​впервые поддерживает меня здесь, на стадионе, а также всей своей семьи.

Адаптация? Мне важно чувствовать доверие других игроков и тренера, тогда я увереннее. Главное – не расслабляться и работать", – цитирует Фернандо официальный сайт клуба.

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