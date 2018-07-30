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Фернандо: Мені важливо відчувати довіру інших гравців і тренера

31 липня 06:30 2 Читать на русском
Фернандо: Мені важливо відчувати довіру інших гравців і тренера
ФК Шахтар / Фото з сайту клубу

Нападник донецького Шахтаря Фернандо Педро поділився враженнями після матчу з Арсенал-Київ (3:0), та розповів про адаптацію в клубі.

"Щасливий, що можу допомогти моїй команді. Здобули перемогу, що для нас важливо. Ми зробили так, що гра вийшла простою для Шахтаря, і це заслуга колективу: всі добре працювали, правильно займали позиції, прекрасно вивчивши суперника.

Шахтар – Арсенал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Що стосується мого голу, то я такі ситуації відточую на тренуваннях і дуже радію, коли вдається реалізувати це на полі. Слава Богу, зумів забити саме тим способом, який я так довго удосконалював. Хочу присвятити цей гол моїй мамі – вона вперше підтримує мене тут, на стадіоні, а також всій своїй сім'ї.

Адаптація? Мені важливо відчувати довіру інших гравців і тренера, тоді я впевненіше. Головне – не розслаблятися і працювати", – цитує Фернандо офіційний сайт клубу.

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