Фернандо: Каштру требователен к игрокам – это идет на благо команды

Полузащитник Шахтера Фернандо поделился мнением о тренировках под руководством Луиша Каштру.

"Тренировка интересные и очень интенсивные, с акцентом на прессинг, точности паса и содержании мяча. Луиш Каштру требователен к игрокам, и это идет на благо всей команде.

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Мы начали первыми и уже провели несколько занятий, а ребята, которые прибыли сейчас, скоро сравняются с нами, и тогда мы станем работать на одном уровне", – рассказал Фернандо в комментарии официальному сайту Шахтера.

На сбор в Германию Луиш Каштру взял 28 футболистов. Отметим, что среди них нет Веллингтона Нема, Майкона (травма), Эдуарда Соболя, Оларенваджу Кайоде, Валерия Бондаренко и Ефима Конопля.

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