toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фернандо: Каштру требователен к игрокам – это идет на благо команды

24 июня 23:34 39 Читати українською
Фернандо: Каштру требователен к игрокам – это идет на благо команды
Фернандо вместе с Дентиньо и Сиприано / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Фернандо поделился мнением о тренировках под руководством Луиша Каштру.

"Тренировка интересные и очень интенсивные, с акцентом на прессинг, точности паса и содержании мяча. Луиш Каштру требователен к игрокам, и это идет на благо всей команде.

Бондарь и Сикан отправились на сборы с Шахтером – Каштру не взял нескольких игроков

Мы начали первыми и уже провели несколько занятий, а ребята, которые прибыли сейчас, скоро сравняются с нами, и тогда мы станем работать на одном уровне", – рассказал Фернандо в комментарии официальному сайту Шахтера.

На сбор в Германию Луиш Каштру взял 28 футболистов. Отметим, что среди них нет Веллингтона Нема, Майкона (травма), Эдуарда Соболя, Оларенваджу Кайоде, Валерия Бондаренко и Ефима Конопля.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

blog_ava
"Барселона дала мені все". Правила життя Ліонеля Мессі
24 июня
1129
Теги
Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
45
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук