Фернандо: Каштру вимогливий до гравців – це на благо команди

Півзахисник Шахтаря Фернандо поділився думкою про тренування під керівництвом Луїша Каштру.

"Тренування цікаві і дуже інтенсивні, з акцентом на пресинг, точності пасу і триманні м'яча. Луїш Каштру вимогливий до гравців, і це йде на благо всієї команді.

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Ми почали першими і вже провели кілька занять, а хлопці, які прибули зараз, скоро зрівняються з нами, і тоді ми станемо працювати на одному рівні", – розповів Фернандо в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

На збір до Німеччини Луїш Каштру взяв 28 футболістів. Відзначимо, що серед них немає Веллінгтона Нема, Майкона (травма), Едуарда Соболя, Оларенваджу Кайоде, Валерія Бондаренка та Юхима Коноплі.

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