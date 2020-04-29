Фернандиньо с ностальгией вспомнил период карьеры в Шахтере

Бывший хавбек "горняков" вспомнил период выступлений в Украине. В отличие от многих легионеров, Фернандиньо считает тот отрезок карьеры полезным для себя.

"Это была совсем другая страна, новая культура, необычная погода. Все было по-другому, но меня очень поддерживали одноклубники и тренерский штаб. Я всегда был открытым к обучению и обращал внимание на все, что говорил тренер, – это очень помогло мне.

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За 8 лет в Шахтере мы выполнили блестящую работу. У меня до сих пор осталось там много друзей. Оглянувшись назад, могу сказать, что я счастлив. Мы выиграли много трофеев – чемпионства Украины, Кубок УЕФА, играли в четвертьфинале ЛЧ. Это было престижно – достичь таких результатов с украинской командой, за которую играло немало бразильцев.

В Украине я многому научился и буду всегда благодарен Шахтеру", – цитирует Фернандиньо Sky Sports.

Заметим, Ман Сити подписал бразильца в 2013 году за 40 млн евро. В составе "горожан" Фернандиньо трижды стал чемпионом Англии. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021-го.

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