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Фернандінью з ностальгією пригадав період кар'єри в Шахтарі

29 квітня 14:37 1137 Читать на русском
Фернандінью з ностальгією пригадав період кар'єри в Шахтарі
Фернандінью / ФК Манчестер Сіті

Колишній хавбек "гірників" пригадав період виступів в Україні. На відміну від багатьох легіонерів, Фернандінью вважає той відрізок кар'єри корисним для себе.

"Це була зовсім інша країна, нова культура, незвична погода. Все було по-іншому, але мене дуже підтримували одноклубники та тренерський штаб. Я завжди був відкритим до навчання і звертав увагу на все, що казав тренер, – це дуже допомогло мені.

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За 8 років у Шахтарі ми виконали блискучу роботу. В мене досі лишилося там багато друзів. Озирнувшись назад, можу сказати, що я щасливий. Ми виграли багато трофеїв – чемпіонства України, Кубок УЄФА, грали у чвертьфіналі ЛЧ. Це було престижно – досягти таких результатів з українською командою, за яку грало чимало бразильців.

В Україні я багато чому навчився і буду завжди вдячний Шахтарю", – цитує Фернандінью Sky Sports.

Зауважимо, Ман Сіті підписав бразильця у 2013 році за 40 млн євро. У складі "містян" Фернандінью тричі став чемпіоном Англії. Його контракт розрахований до 30 червня 2021-го.

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Теги
Англія Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Фернандінью Фернандінью
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