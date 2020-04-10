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"Луческу не отпустил меня на похороны матери", – экс-легионер Шахтера с ужасом вспоминает работу в Украине

15:30 194 Читати українською
"Луческу не отпустил меня на похороны матери", – экс-легионер Шахтера с ужасом вспоминает работу в Украине
Кастильо и Луческу / Фото ФК Шахтер

Мексиканский форвард Нери Кастильо признался, что самый тяжелый год его жизни случился во время выступления за Шахтер.

"Я позвонил Луческу и сказал: "Моя мама умирает, позвольте мне дольше остаться в Уругвае". Но он отказал. Отец сказал: "Улетай, ничего не поменяется, она в коме". Позже мне позвонил отец и сообщил, что мама умерла.

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Я приехал к тренеру и попросил у него разрешения полететь в Уругвай на похороны. Он не разрешил мне. Это вещи, которых люди не знают. Я не видел, как умерла моя мама. Я даже не побывал на ее похоронах. Как играть в такой команде, тем более, что с самого начала я не хотел быть там. Мой отец умер в тот же год", – цитирует Кастильо ESPN.

Напомним, Нери присоединился к Шахтеру в 2007-м перейдя из Олимпиакоса. Мексиканец не смог закрепиться в составе донецкого клуба и почти весь свой контракт с "горняками" отыграл в арендах.

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