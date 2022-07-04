После трансфера 37-летнего Фернандиньо в Атлетико Паранаэнсе Александр Зинченко в соцсетях написал прощальные слова в адрес бразильца. Тот ответил любезностью и ответил хавбеку сборной Украины, с которым он пересекался еще в Шахтере.

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"Мой брат, как приятно было разделить с тобой много хороших моментов. Каждый день я учился с тобой. Спасибо и желаю успехов тебе и твоей замечательной семье.

Футбол – это больше чем игра. Я тебя тоже люблю", – написал Фернандиньо в Instagram.

Недавно бразильский ветеран вернулся в родной Атлетико Паранаэнсе, из которого в 2005 году перешел в Шахтер. Именно из украинского клуба Фернандиньо перебрался в Манчестер Сити, который летом 2013-го выложил за него 40 млн евро.

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