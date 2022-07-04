"Больше, чем просто отличный игрок. Больше, чем просто товарищ по команде. Лидер на поле и вне его.

Фернандиньо официально вернулся в Атлетико Паранаэнсе, где играет бывший игрок сборной Украины

С первого дня в Манчестер Сити ты помогал мне чувствовать себя здесь как дома. Я мог бы много дней говорить о тебе только хорошее... Мне так повезло, что я делил с тобой раздевалку в течение этих лет. Я многому научился у тебя и точно расскажу своим внукам, что в моей карьере был такой партнер по команде, как Фернандиньо!

Желаю тебе всего лучшего на протяжении всей твоей жизни, потому что ты этого достоин. Я люблю тебя, брат", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 37-летний Фернандиньо покинул Ман Сити и подписал двухлетнее соглашение с Атлетико Паранаэнсе.

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