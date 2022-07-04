Вже екс-капітан Манчестер Сіті відповів на люб'язні свого свого колишнього одноклубника.

Після трансферу 37-річного Фернандінью в Атлетіко Паранаенсе Олександр Зінченко у соцмережах написав прощальні слова на адресу бразильця. Той відповів люб'язністю і відповів хавбеку збірної України, з яким перетинався ще в Шахтарі.

"Розкажу онукам, що у мене був такий партнер": Зінченко емоційно попрощався з Фернандінью

"Мій брате, як приємно було розділити з тобою багато хороших моментів. Кожного дня я вчився з тобою. Дякую і бажаю успіхів тобі і твоїй чудовій сім'ї.

Футбол – це більше ніж гра. Я тебе також люблю", – написав Фернандінью в Instagram.

Негадаємо, нещодавно бразильський ветеран повернувся в рідний Атлетіко Паранаенсе, з якого у 2005 році перейшов у Шахтар. Саме з українського клубу Фернандінью перебрався в Манчестер Сіті, який влітку 2013-го виклав за нього 40 млн євро.

Холанд vs Нуньєс: хто більше спустошить гаманці Манчестер Сіті та Ліверпуля