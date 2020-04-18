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Фернандиньо назвал своего самого трудного оппонента

14:50 79 Читати українською
Фернандиньо назвал своего самого трудного оппонента
Александр Зинченко и Фернандиньо / Фото Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо рассказал, как закалялся во время игры против испанского "монстра".

"Сложными соперниками для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Килиан Мбаппе – они сильные игроки, которые создают много проблем защитникам.

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Но для меня одним из самых тяжелых оппонентов из всех, с кем мне приходилось играть, был Диего Коста, который выступал тогда за Челси. Он был в прекрасной форме. Надеюсь, что удастся еще поиграть против него", – цитирует Фернандиньо Goal.

Напомним, бразильский хавбек защищал цвета Шахтера в 2005-2013 годах, после чего его приобрел Манчестер Сити за 40 млн евро.

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Англия Фернандиньо Фернандиньо Диего Коста Диего Коста Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Атлетико Атлетико
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