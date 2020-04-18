Фернандиньо назвал своего самого трудного оппонента

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо рассказал, как закалялся во время игры против испанского "монстра".

"Сложными соперниками для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Килиан Мбаппе – они сильные игроки, которые создают много проблем защитникам.

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Но для меня одним из самых тяжелых оппонентов из всех, с кем мне приходилось играть, был Диего Коста, который выступал тогда за Челси. Он был в прекрасной форме. Надеюсь, что удастся еще поиграть против него", – цитирует Фернандиньо Goal.

Напомним, бразильский хавбек защищал цвета Шахтера в 2005-2013 годах, после чего его приобрел Манчестер Сити за 40 млн евро.

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