Диего Коста может перебраться в Серию А

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста новый сезон может начать в итальянском первенстве. На скандального исполнителя претендуют местные гранды.

Рома и Наполи выходили на представителей нападающего, сообщает Mundo Deportivo.

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Оба клуба контактируют относительно потенциального трансфера по окончании сезона 2019/20. Диего Коста имеет действующий до лета 2021-го контракт с Атлетико, поэтому "матрасники", очевидно, не будут препятствовать уходу испанского форварда за небольшие отступные. Конкретные цифры, правда, пока не фигурируют.

В нынешнем сезоне Диего Коста провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил лишь 2 мяча.

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