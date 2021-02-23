"Я сосредоточен на Манчестер Сити. Я знаю, насколько нужен товарищам по команде. Я для себя решил, что о дальнейшем своем будущем подумаю после окончания сезона.

Фернандиньо получил предложение стать ассистентом Гвардиолы

У меня уже было предложение, но не быть частью команды Гвардиолы, а стать сотрудником клуба. Я доволен восемью годами в Манчестер Сити и тем уважением, которое получил здесь, но это решение я отложил", – рассказал Фернандиньо в интервью TNT Sports.

Отметим, что бразилец выступает за Манчестер Сити с 2013 года. За это время он сыграл 335 матчей в составе "горожан", забив 24 гола и отдав 28 результативных передач.

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