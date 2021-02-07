Ранее уже сообщалось, что 35-летний бразилец проводит на Этихад свой последний сезон. Контракт Фернандиньо заканчивается, и стороны не планируют его продлевать. В то же время Ман Сити не прочь оставить своего ветерана в структуре клуба.

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По крайней мере такой информацией в интервью изданию O Tempo поделился директор Атлетико Минейро Родриго Каэтано. Этот бразильский клуб называли среди вариантов для продолжения карьеры экс-звезды Шахтера. Похоже, это только слухи.

"Вокруг него много слухов из-за того, что его контракт подходит к завершению. Он – одна из важнейших фигур в клубе не только на поле, но и за его пределами. Я не знаю, знаете ли вы, но у него даже есть предложение присоединиться к Пепу Гвардиоле в статусе ассистента", – заявил Каэтано.

Напомним, Фернандиньо присоединился к Манчестер Сити в 2013-м, перейдя из донецкого Шахтера за 40 млн евро. С тех пор бразилец завоевал в составе "горожан" 11 трофеев, среди которых три победы в АПЛ, один Кубок Англии и другие.

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