Лідер збірної України продовжує впевнено виступати за Манчестер Сіті. Перемога над Арсеналом (0:1) не обійшлася без внеску Зінченка. Розбір гри Олександра та реакція преси – в нашому матеріалі.

Олександр Зінченко в лютому грає за Манчестер Сіті кожен другий матч – посеред тижнів відпочиває, на вихідних виходить у старті. Звичайна ротація від Гвардіоли, щоб всіх тримати в тонусі та зберігати варіативність. Водночас українець залишається першим вибором на лівий фланг оборони, його поява в основі на Арсенал зовсім не здивувала.

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Манчестер Сіті мінімально здолав "канонірів", а Зінченко закріпився в статусі найуспішнішого гравця в історії клубу – 86% перемог. Українець взяв участь у єдиній результативній атаці, коли команда розігрувала м'яч на його фланзі, готуючи переведення на Мареза.

Зінченко традиційно став лідером Ман Сіті за кількістю передач, а також увійшов у топ-5 за xGChain і xGBildup, що підтверджує хорошу залученість в гру команди. Більшість пасів Сашка йшли ближньому партнеру (в основному Гюндогану чи Діашу) та були спрямовані на покращення структури володіння.

Українець рідко зміщувався в опорну зону, натомість забезпечував ширину атакам на фланзі. Ситуативно опускався глибше та формував задню трійку з Діашем і Стоунзом. У діях Зінченка повністю зникає авантюрність, будь-який ризик зведений до мінімуму. Жодного натяку на дриблінг, дуже мало загострювальних передач.

З одного боку, гра Зінченка виглядає занадто роботизованою. З іншого – саме завдяки цьому Сашко став важливою частиною механізму Пепа. Як влучно зазначив журналіст Альберт Блая Сенсат, успіхи нинішнього Сіті ґрунтуються на автоматизмах, які Гвардіола напрацював зі своїми футболістами. Кожен гравець знає, куди бігти і як відкриватися.

Як наслідок, кожен має щонайменше три варіанти для розвитку атаки, адже партнери постійно моніторять ситуацію та підлаштовуються. Зінченко не випадає з такої гри – і це вже величезний плюс.

Без м'яча Зінченко мусив наглядати за Пепе. Лише раз – наприкінці першого тайму – українець провалився на фланзі проти Пепе та Бельєріна. Все завершилося гострим ударом біля стійки. А більше івуарієць про себе не нагадував, ставши одним з найгірших на полі.

Зінченко повністю контролював свою зону та щільно прикривав Ніколя. В активі Сашка: 3 виноси головою, одне перехоплення, одне вдалий відбір і 8 підбирань.

У мережі навіть жартують, що Пепе приєднався до списку зірок, які останнім часом провалили випробування Зінченком.

Показники Зінченка на Емірейтс далеко не казкові, але достатні для хороших оцінок від статистичних порталів. SofaScore – 7.2, WhoScored – 7.1, FotMob – 7.6. Втім, це той рідкісний випадок, коли цифри не перебільшують, а применшують значення Олександра в перемозі. Англійська преса досить компліментарна.

Авторитетні Sky Sports, Squawka і Manchester Evening News поставили українцю середні 7 балів. "Зробив декілька важливих виносів з власних володінь. Також показав прекрасне відчуття моменту: коли залишитися позаду, а коли рвонути вперед. Тямущість Зінченка допомагала Манчестер Сіті зберігати спокій", – додає журналіст MEN.

Stones and Fernandinho both incredible after a 18th straight-win.



You'll find it hard to disagree with these ratings #MCFC pic.twitter.com/7QotS1xjXa — Manchester City News (@ManCityMEN) February 22, 2021

"Трішки менше впливав на гру, ніж Канселу на протилежному фланзі, але акуратно працював з м'ячем і кросами створював проблеми обороні Арсенала", – пише CBS, прикріпляючи оцінку 6. Стільки ж Сашко отримав від 90min: "Відносно непомітний, але не зробив нічого поганого".

А от журналісти Daily Mail звично критичні щодо українця та продовжують називати його найслабшою ланкою в обороні Манчестер Сіті. "Коли на полі є Канселу, Зінченко виконує роль більш традиційного фулбека. Дисципліновано тримав позицію, хоча згодом активніше почав ходити вперед". Оцінка – 6.5, нижче середнього.

Протилежне враження у профільного порталу City Xtra: "Українець з обличчям дитини був, напевно, найкращим захисником Сіті у цей вечір. Він пильно стежив за Пепе і грамотно ходив на чужу половину, зробивши пристойний внесок в атаки команди. Відколи Пеп у цьому сезоні довірив Зінченку лівий фланг оборони, він практично бездоганний".

Манчестер Сіті продовжує демонструвати дива надійності – 15 "сухих" матчів за 25 турів АПЛ. Космос. А Зінченко – один з творців цього успіху. На завершення вердикт популярного блогера Манчестер Сіті Стівена (пост зібрав понад 3 тисячі лайків):

"Ми дійсно маємо ще більше хвалити Зінченка. Він коштував півтора мільйона євро. Атакувальний півзахисник, якого переробили в лівого захисника, а він ніколи не нив, лише продовжував важко працювати та поступово вдосконалюватися. Зараз він став основним лівим захисником у команді світового рівня. Феноменально."

We really need to start giving Zinchenko even more praise. £1.5m. Attacking midfielder. Turned into a left-back, never complained, insisted on staying and worked hard. Slowly gotten better and he's now a first choice LB in a world class side. Quite phenomenal really. pic.twitter.com/5ZUVehoF5N — Steven (@StevenMcinerney) February 22, 2021

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