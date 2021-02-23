"Я зосереджений на Манчестер Сіті. Я знаю, наскільки потрібен товаришам по команді. Я для себе вирішив, що про подальше своє майбутнє подумаю після закінчення сезону.

Фернандінью отримав пропозицію стати асистентом Гвардіоли

У мене вже була пропозиція, але не бути частиною команди Гвардіоли, а стати співробітником клубу. Я був задоволений вісьмома роками в Ман Сіті і тією повагою, яку отримав тут, але це рішення я відклав", – розповів Фернандінью в інтерв'ю TNT Sports.

Зазначимо, що бразилець виступає за Манчестер Сіті з 2013 року. За цей час він відіграв 335 матчів у складі "містян", забивши 24 голи та віддавши 28 результативних передач.

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