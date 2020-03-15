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Фернандеш признался, каким экс-игроком Манчестер Юнайтед вдохновляется

00:45 24 Читати українською
Фернандеш признался, каким экс-игроком Манчестер Юнайтед вдохновляется
Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду / Фото Sportstar

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, почему увлекался игрой "красных дьяволов" в 2003-2009 годах.

"Роналду – вдохновляющий пример для меня. Когда ты начинаешь смотреть на Роналду и его команду, если ты видишь, что они могут выиграть все, тогда ты мечтаешь оказаться здесь", – цитирует Фернандеша Mirror.

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Напомним, Бруну вместе с Криштиану Роналду защищает цвета сборной Португалии.

Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед зимой, перейдя из Спортинга за 55 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш успел провести 5 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Криштиану Роналду Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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