Фернандеш признался, каким экс-игроком Манчестер Юнайтед вдохновляется

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, почему увлекался игрой "красных дьяволов" в 2003-2009 годах.

"Роналду – вдохновляющий пример для меня. Когда ты начинаешь смотреть на Роналду и его команду, если ты видишь, что они могут выиграть все, тогда ты мечтаешь оказаться здесь", – цитирует Фернандеша Mirror.

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Напомним, Бруну вместе с Криштиану Роналду защищает цвета сборной Португалии.

Фернандеш присоединился к Манчестер Юнайтед зимой, перейдя из Спортинга за 55 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш успел провести 5 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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