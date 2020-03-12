toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Гвардиола не заслуживал моего уважения": Фернандеш – о конфликте с тренером Манчестер Сити

20:29 201 Читати українською
"Гвардиола не заслуживал моего уважения": Фернандеш – о конфликте с тренером Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола и Бруну Фернандеш / Фото Football.London

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал о своей перепалке с Хосепом Гвардиолой во время матча против Сити (2:0).

"Я говорил об этом с друзьями, и некоторые люди думают: "Пеп выиграл все, кто такой Бруну, чтобы осуждать его?". Но я думаю, что речь идет об уважении.

Бруну Фернандеш закрыл рот Гвардиоле – видео дерзкого поведения игрока Манчестер Юнайтед

Сейчас я бы так не поступил. Но в тот момент его слова разозлили меня, плюс я нервничал на поле.

Я уважаю Пепа и то, что он выиграл, сделал для футбола, изменил что-то в этой игре. Но в тот момент на поле он не заслуживал моего уважения", – цитирует Фернандеша Sky Sports.

Напомним, во время дерби Манчестера звезда МЮ вступил в словесную перепалку с наставником "горожан", к счастью, обошлось без физического контакта.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: слабый Зинченко, ужасный Эдерсон, триумф "дьяволов" с новым сердцем и классом АВБ

blog_ava
Лунин как ошибка Роналдо: украинец заставляет кусать локти руководство Вальядолида
13:42
1685
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия футбольные курьёзы Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук