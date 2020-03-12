"Гвардиола не заслуживал моего уважения": Фернандеш – о конфликте с тренером Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал о своей перепалке с Хосепом Гвардиолой во время матча против Сити (2:0).

"Я говорил об этом с друзьями, и некоторые люди думают: "Пеп выиграл все, кто такой Бруну, чтобы осуждать его?". Но я думаю, что речь идет об уважении.

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Сейчас я бы так не поступил. Но в тот момент его слова разозлили меня, плюс я нервничал на поле.

Я уважаю Пепа и то, что он выиграл, сделал для футбола, изменил что-то в этой игре. Но в тот момент на поле он не заслуживал моего уважения", – цитирует Фернандеша Sky Sports.

Напомним, во время дерби Манчестера звезда МЮ вступил в словесную перепалку с наставником "горожан", к счастью, обошлось без физического контакта.

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