УЕФА вручит дополнительные медали представителям Абердина за победу в КОК 1983 года.

За победу в финале Кубка обладателей кубков 1983 года УЕФА наградил только 16 игроков Абердина – всех полевых и запасных футболистов. Тренерский штаб клуба, а также один травмированный игрок были обделены.

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Спустя 40 лет УЕФА решил исправить эту несправедливость. Как информирует ВВС, сэр Алекс Фергюсон, помощник тренера Арчи Нокс и полузащитник Дуги Белл, который пропускал финал из-за травмы, будут представлены к награде.

Вручение новых медалей состоится 12 мая.

Напомним, что в финале КОК 1983 года Абердин одолел Реал со счётом 2:1 (в дополнительное время). Алекс Фергюсон выиграл тогда тренерскую дуэль у Альфредо Ди Стефано.

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