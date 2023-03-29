Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер попали в зал славы АПЛ, сообщает пресс-служба организации. Бывшие наставники Манчестер Юнайтед и Арсенала стали первыми тренерами, получившими такое отличие.

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"Это честь, когда ты получаешь такое признание. Однако дело не только во мне как в человеке. Речь идет о работе в Манчестер Юнайтед и о нашей многолетней связи, поэтому я тоже горжусь клубом, персоналом и своими игроками. Я считаю, что Арсен – очень достойный номинант, поскольку он фантастически изменил Арсенал", – прокомментировал событие Фергюсон.

"Мы всегда хотели дать что-то особенное болельщикам, и когда у вас есть игроки, способные на чрезвычайные вещи, – это реально. Хотел бы, чтобы меня знали как человека, который любил Арсенал, уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, где он мог расти и достигать еще большего. Большая честь разделить этот миг с сэром Алексом", – отметил Венгер.

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